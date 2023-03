Anzeige / Werbung

Nike Aktienanalyse: Der Sportartikel-Gigant mit starkem Wachstum in Zeiten hoher Inflation & Krisen

Die Nike Inc. ist ein amerikanischer Sportartikelhersteller, der 1964 als Blue Ribbon Sports gegründet wurde und später in Nike Inc. umbenannt wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Beaverton, Oregon und ist eines der größten Unternehmen in der Sportartikelindustrie. Bereits 1964 wurden erste Schuhe von einem Leichtathletiktrainer an der University of Oregon in Eugene entwickelt und andere Modelle verkauft, bevor 1971 erste eigene Modelle unter dem Namen Nike hergestellt werden konnten.

Der erste Nike-Store wurde 1967 in Santa Monica, Kalifornien, eröffnet. Einen Umsatzschub gab es dann ab dem Jahr 1972 und dem Sponsoring von Sportlern. Später kam der bekannteste Schuh der Marke, der"Air Jordan" seit 1985 und vielen populären NBA-Spielen, zum Sortiment hinzu. Bis heute gibt es zahlreiche Nachfolgemodelle, die nicht nur bei Sammlern beliebt sind.

Seit 1989 ist Nike Weltmarktführer bei Sportschuhen. Der Konzern gehört zu den bekanntesten Markenzeichen der Welt und bietet heute insbesondere Bekleidung an, die von professionellen Athleten und Freizeitsportlern gleichermaßen getragen werden können. Zudem gibt es eine breite Palette von Produkten wie Laufschuhe, Basketballschuhe, Fußballschuhe, Trainingskleidung und Freizeitbekleidung.

Neben seinen eigenen Produkten hat Nike auch Partnerschaften mit vielen Sportlern und Sportteams auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat auch eine große Präsenz in der Musik- und Unterhaltungsindustrie und hat mehrere Kooperationen mit Künstlern und Prominenten durchgeführt.

Nike ist zudem in sozialen und Umweltbelangen engagiert. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden und hat verschiedene Initiativen gestartet, um seine Lieferkette nachhaltiger zu gestalten. Nike ist auch bekannt für seine Bemühungen um Vielfalt und Inklusion und hat mehrere Programme ins Leben gerufen, um die Chancengleichheit in der Arbeitswelt zu fördern. Das Thema Corona war diesbezüglich ein Rückschritt, denn Lieferketten und auch die Nachfrage gestalteten sich schwierig. Doch davon hat sich der Konzern nun erholt.

Im aktuellen Reporting über das letzte Quartal konnte ein Umsatzanstieg verzeichnet werden, der jedoch mit Rabatten erkauft wurde. Damit sank der Nettoerlös und die Marge kam etwas zurück. Dennoch gelten die aktuellen Zahlen als sehr solide und halten die anderen Wettbewerber im Sektor auf Abstand. Genau dies ist Thema im heutigen Video mit Roland Jegen, der sich dem Chartbild mit Hilfe des Freestoxx-Tools im letzten Teil des Videos widmet.

Das Video zur Nike Analyse

Im Format "US-Aktien im Fokus" nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Nike das Thema des Tages, anbei das Video:

Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!

