NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch nach der US-Zinsentscheidung kurz über die Marke von 1,09 US-Dollar geklettert. Er erreichte damit den höchsten Stand seit Anfang Februar. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung noch mit 1,0887 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor in Frankfurt auf 1,0785 (Dienstag: 1,0776) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9272 (0,9280) Euro.

Wie erwartet hatte die Fed den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Die Währungshüter mussten bei ihrer Entscheidung abwägen zwischen der Beruhigung der Sorgen im Bankensektor und dem Kampf gegen die hohe Inflation. Die Fed signalisierte zugleich, dass auch mit dieser moderaten Zinsanhebung das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sei.

Der Dollar geriet unter Druck und auch die Renditen von US-Staatsanleihen sanken, während sich die US-Börsen stabil bis freundlich zeigten./ck/jha/