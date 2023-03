Der Bericht beleuchtet die Trends der Krypto-Risikokapitalfinanzierung in Europa

Heute veröffentlichten RockawayX (eine Risikokapitalgesellschaft, die führende Web3-Projekte unterstützt) und Dealroom ihren Bericht State of European Crypto Funding.

Zu den Highlights des Berichts, der hier in voller Länge abrufbar ist, gehören:

Die Gründung von Einhörnern (Unicorns) erreichte 2021 in allen Regionen ihren Höhepunkt.

Europäische Krypto-Startups erhielten 2022 Finanzierungen in Rekordhöhe (5,7 Mrd. USD), während die Finanzierung US-amerikanischer Krypto-Startups gegenüber dem Vorjahr zurückging.

Europa hat die größte Zahl von Krypto-Startups, liegt aber bei Unternehmen in der Spätphase hinten.

Auf europäische Startups entfällt ein erheblicher Teil der weltweiten Krypto-Frühphasenfinanzierung.

Der Anteil der US-Investoren an der Seed- und Series-A-Finanzierung europäischer Krypto-Startups belief sich auf 21 bzw. 29 %.

London ist weiterhin das Krypto-Hub Europas.

"Web3" ist im Aufwind, die Nutzerzahlen steigen, große Marken betreten den Markt und die Risikofinanzierung wächst an. Mehr als die Hälfte der europäischen Krypto-Risikokapitalfinanzierungen gehen an Unternehmen, die Finanzprodukte und -dienstleistungen entwickeln.

Die Finanzierung von Unternehmen, die Entwicklertools, Roll-ups und "Layer 1s" entwickeln, hat im Jahr 2022 die stärkste Beschleunigung erfahren.

"Der Kryptomarkt folgt 4-Jahres-Zyklen. Während des Krypto-Winters 2018 fiel die gesamte Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte um 80 %, doch die Finanzierungsaktivitäten von Startups blieben konstant. Viele der bekanntesten heutigen Kryptounternehmen wurden in dieser Zeit finanziert und gegründet", so Viktor Fischer, Chief Executive Officer bei RockawayX. Er fügte hinzu: "Vor dem Hintergrund des immer widrigeren regulatorischen Umfelds in den USA verlagern Akteure der Kryptobranche die Finanzierung in andere Regionen. In Europa bestehen bereits eine Vielzahl von Krypto-Startups sowie ein herausragendes Ökosystem für die Frühphase. Der Kontinent könnte die Spätphasenfinanzierung anziehen, die den US-amerikanischen Marktführern im letzten Zyklus die entscheidenden Impulse gegeben hat."

"Als Investoren beobachten wir, dass die Abkühlung die Art und Weise verändert, wie Geschäfte abgewickelt werden. Wo Fundraiser früher in kurzer Zeit überzeichnet waren und abgeschlossen wurden zum Teil innerhalb von Tagen nach dem Start des Prozesses -, können sich Fundraising-Transaktionen jetzt über Monate erstrecken", kommentiert Samantha Bohbot, Chief Growth Officer und Investor, RockawayX.

Über Dealroom

Dealroom.co ist der führende Datenanbieter für die Ökosysteme von Startups, Frühphasen- und Wachstumsunternehmen. Wir wurden 2013 in Amsterdam gegründet und arbeiten heute mit vielen der weltweit renommiertesten Investoren, Unternehmern und Regierungsorganisationen zusammen, um Transparenz, Analysen und Einblicke in Risikokapitalaktivitäten zu liefern.

Über RockawayX

RockawayX investiert seit 2018 in Kryptounternehmen und Token-Projekte in der Frühphase. Das in Europa ansässige Unternehmen verfolgt performancestarke Risiko- und Kreditinvestitionsstrategien. Es unterstützt Dezentralisierung, Sicherheit und Wachstum von Blockchain-Netzwerken und -Anwendungen.

