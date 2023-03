Brüssel, 22. März 2023 (ots/PRNewswire) -Gründer des renommierten Marktes für digitale Vermögenswerte starten neues Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Anleihen für den breiteren Markt zugänglich zu machenPV01 (www.pv0.one) gibt seine neue Plattform mit einem neuartigen Ansatz zur Digitalisierung des Anleihemarktes bekannt. PV01 zielt sowohl auf die traditionellen Festzins- als auch auf die digitalen Anlagemärkte ab und wurde entwickelt, um Anleihen zu unterzeichnen, diese Anleihen zu tokenisieren und als Händler Liquidität in diesen Wertpapieren bereitzustellen - alles über öffentliche Blockchains. Das Ergebnis wird ein effizienterer Weg für Emittenten sein, Kapital zu beschaffen, und für Anleger, qualitativ hochwertige Schuldtitel zu erwerben, was dem Markt einen breiteren Zugang zu Investitionsmöglichkeiten durch Tokenisierung verschafft. Das Modell von PV01 bietet eine bessere Einsicht in das Eigentum durch intelligente Verträge und eine reibungslose Methode zur Schuldenübertragung."In der Vergangenheit war es für Investoren, insbesondere für kleinere schwierig Anleihen zu halten. Sie sind in der Regel nur für große institutionelle Teilnehmer zugänglich, so dass viele Anleger außen vor bleiben," sagte Max Boonen, CEO und Gründer von PV01.Eine Anfangsinvestitionsrunde in Höhe von 9 Millionen US-Dollar wurde im Dezember 2022 mit Investoren LEAD, darunter Tioga Capital, BlockTower Capital und Sino Global Capital, gesichert. "Die PV01-Plattform verteilt Vermögenswerte auf ein breiteres Spektrum von Marktteilnehmern und dient als dringend benötigte Grundlage für die Modernisierung des digitalen Anleihemarkts," sagte Nicolas Priem, Managing Director und CIO bei Tioga Capital.Traditionelle Verbesserungen am Festzinsmarkt: Die Übertragung von Anleihen auf private Blockchains verfehlt den Zweck, Investitionen leichter zugänglich zu machen. Nur ein auf öffentlichen Blockchains basierender Schuldenmarkt kann Festzinsen demokratischer und effizienter machen.Verbesserungen am Markt für digitale Vermögenswerte: PV0 1 schafft einen Markt für Anleihen mit digitalen Vermögenswerten, wo derzeit keiner existiert. Der derzeitige Flickenteppich bilateraler Kredite führte aufgrund der Risikokonzentration bei einer Handvoll Marktteilnehmer zu massiven Ausfällen. Die Ausgabe und Tokenisierung von Anleihen auf der Blockchain erhöht die Sichtbarkeit, wer die Schulden schuldet und besitzt. Token verhalten sich wirtschaftlich wie Wertpapiere, außer bei einfacher Übertragbarkeit auf der Blockchain.Das Team: PV01 ist eine einzigartig qualifizierte Gruppe von Wirtschaftsentwicklern mit dem traditionellen Know-how auf den Kapitalmärkten und institutionellem Niveau, das für die Entwicklung der Schuldenmärkte erforderlich ist. Vor der Gründung von B2C2, dem Pionier für digitale Anlagen, war Max Boonen als Zinshändler bei Goldman Sachs tätig, und Flavio Molendini entwickelte Handelssysteme, die in der bahnbrechenden OTC-Handelsplattform von B2C2 gipfelten, die später an die japanische SBI verkauft wurde.Informationen zu PV01:PV01 bietet effizientere Fremdkapitalmärkte für traditionelle und digitale Vermögenswerte. Unsere Blockchain-fähige Plattform für festverzinsliche Wertpapiere bietet Kreditnehmern einen besseren Zugang zu Kapital und Kreditgebern eine bessere Möglichkeit, in hochwertige Schuldtitel zu investieren. Unser einzigartiger Prozess zur Tokenisierung von Schuldverschreibungen bietet Kreditgebern und Kreditnehmern eine Vielzahl von Vorteilen: Unveränderbarkeit öffentlicher Haupttransaktionsbücher, schnellere Abwicklungen, verbesserte Eigentumsverfolgung, kleinere Investitionsschwelle, die den Markt für ein größeres Publikum von Investoren öffnet, ein Sekundärmarkt, der die Liquiditätsdurchbrüche dezentralisierter Finanzierungen nutzt. Weitere Informationen finden Sie auf www.pv0.one.tim@y.partnersMedienkontakt:Tim Reedtim@y.partners View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-festverzinsliche-plattform-pv01-entwickelt-schuldkapitalmarkte-mithilfe-der-offentlichen-blockchain-301779016.htmlOriginal-Content von: PV01, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095189/100904845