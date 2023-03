Die First Republic Bank hat ihre Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt gegeben und dabei Rekordgewinne erzielt. Zu den wichtigsten Eckdaten gehören: Der Nettogewinn erreichte mit 455,9 Millionen US-Dollar einen Rekordwert, was einem Anstieg von 16,7 % gegenüber dem zweiten Quartal 2021 entspricht. Der verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) belief sich auf 2,89 US-Dollar, ein Plus von 16,1 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Gesamtkreditsumme ...

