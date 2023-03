Tokio, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Nissan Motor Co., Ltd. kündigte heute den Prototyp einer Limousine an, die mit etwa 30 Geräten ausgestattet ist, die aus freien Ideen und Erfindungsgeist entstanden sind. Das Contemporary Lifestyle Vehicle, das durch einen Bricolage-Ansatz entstanden ist, wird vom 24. März bis zum 2. April in der Nissan Global Headquarters Gallery ausgestellt und kann ab heute auch auf dem YouTube-Kanal von Nissan angesehen werden.https://youtu.be/9D4AX81co-EDer Prototyp basiert auf dem kultigen Skyline und ist vollgepackt mit Geräten, die dem Benutzer helfen, im Auto bequem zu essen, zu schlafen und zu spielen. Um diese Benutzerfreundlichkeit zu erreichen, ohne die Funktionalität und das elegante Design des Fahrzeugs zu beeinträchtigen, hat Nissan Geräte durch einen Prozess von Versuch und Irrtum eingeführt und sie mit KI verschmolzen, um überraschende Funktionen zu erreichen, die von außen nicht vorstellbar sind. Auf diese Weise ermöglicht das Fahrzeug tägliche Erfahrungen, die dem modernen Lebensstil entsprechen. Durch die Anwendung eines Bricolage-Ansatzes anstelle eines konventionellen technischen Ansatzes war das Team in der Lage, sich Ziele zu setzen und diese optimal und effizient zu erreichen, wodurch etwas geschaffen wurde, das die Erwartungen übertraf.Tetsuro Ueda, ein führender Experte im Nissan's Mobility & AI Laboratory, sagte: "Innovation, die das Leben der Menschen bereichert, ist unser Unternehmensziel. Aber Innovation beschränkt sich nicht auf noch nie dagewesene fortschrittliche Technologien wie Elektrifizierung und Intelligenz. Bei der Innovation geht es auch darum, neue Möglichkeiten im Bestehenden zu finden und Wege zu finden, die Erfahrungen angenehmer zu gestalten. Bricolage ist für diese Art von Innovation gut geeignet. Vor allem hat es uns viel Spaß gemacht, den Prototyp zu entwickeln. Dieses Contemporary Lifestyle Vehicle ist eine moderne Interpretation der Idee, in einer Limousine zu essen, zu schlafen und zu spielen. Wir sind davon überzeugt, dass die Innovation durch Bricolage auch bei der Lösung von Nachhaltigkeitsfragen wirksam ist. Das Contemporary Lifestyle Vehicle ist nur der erste Schritt, um die Auswirkungen von Bricolage auf die Produktion zu demonstrieren. Wir werden weiterhin Innovationen erforschen und für Begeisterung sorgen".Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2036443/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nissan-enthullt-prototyp-einer-limousine-fur-moderne-lebensstile-301778738.htmlPressekontakt:Yukiwo Toda,+81-810364271627Original-Content von: Nissan Motor Co., Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006285/100904849