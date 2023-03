NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Putin/China:

"Putin mag in Xi einen Verbündeten sehen. Doch das ist er für den Chinesen nur so lange, bis die Möglichkeit, dass er den Krieg gegen die Ukraine politisch überlebt, noch besteht. Wenn Russland an der Front verliert, dann wird es auch China als Unterstützer verlieren. Denn Xi ist, im Gegensatz zu Putin, schlau. Er geht mit dem Westen ins Gefecht. Wirtschaftlich, nicht militärisch. "Passen Sie auf sich auf, lieber Freund", sagte Xi laut russischer Übersetzung zum Abschied aus Moskau. Das war wörtlich gemeint."/zz/DP/jha