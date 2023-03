Banken-Beben, Inflation, steigende Zinsen - auf welche Geldanlage sollten Anleger jetzt setzen? Warren Buffett schwört auf einen ETF, bei dem Ihr Geld in diesem Chaos am besten aufgehoben sein könnte. Das Banken-Beben hält die ganze Welt in Atem, gleichzeitig treiben noch immer Inflation und Zinserhöhungen die Sorgen der Anleger. Nach dem bereits mehr als turbulenten Jahr 2022 herrscht auch 2023 viel Ratlosigkeit an den Börsen. Einer, der sich dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...