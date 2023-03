DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

BAYER - Einst war Deutschland die Apotheke der Welt. Heute warnen Pharmamanager davor, dass Deutschland den Anschluss verliert. "Der internationale Standortwettbewerb ist hart. Wir sehen zunehmend attraktive Standortbedingungen in den USA und China, um Innovationen beziehungsweise Hightech-Unternehmen zu fördern", sagt Bayer-Pharmachef Stefan Oelrich dem Handelsblatt. "Europa, vor allem Deutschland, verliert in diesem internationalen Wettbewerb an Boden." Schuld daran sind aus Sicht der Branche eine überbordende Bürokratie und eine schleppende Digitalisierung des Gesundheitssystems. (Handelsblatt)

LUFTHANSA - Die Deutsche Lufthansa rollt mit dem Teilverkauf ihres Wartungsgeschäfts auf die Startbahn: Die erste Runde in der Versteigerung der Sparte Lufthansa Technik ist angelaufen. Interessenten sollen in den nächsten Wochen, nach jetzigem Stand im April, unverbindliche Gebote einreichen, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) von Kennern des Prozesses erfuhr. Maßgeblicher Punkt in den Offerten werden außer dem Preis die Bedingungen für Mitspracherechte sein, die der potenzielle Partner und Minderheitseigner erwartet. Lufthansa wollte zu laufenden Verhandlungen nicht Stellung nehmen. (FAZ)

DEUTSCHE TELEKOM - Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich besorgt über die engen Verbindungen zwischen der Deutschen Telekom und dem chinesischen Tech-Anbieter Huawei gezeigt. Bei einem Besuch in Washington erklärte die SPD-Politikerin, die Vorgänge prüfen zu wollen. Zuvor hatte das Handelsblatt einen Vertrag aus dem Jahr 2019 enthüllt, der die Telekom offenbar vor US-Sanktionen gegen Huawei abschirmen sollte. (Handelsblatt)

VW - Der Autobauer will die Belegschaft der deutschen Gemeinschaftsfirma von Argo AI übernehmen. Bis zu 224 Beschäftigte würden übernommen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Diese Zahl habe Thomas Sedran, Vorstand der IT-Tochter Cariad, am Mittwoch auf einer Mitarbeiterversammlung genannt. Argo AI ist auf die Bereiche Künstliche Intelligenz (KI) und autonomes Fahren spezialisiert. (Handelsblatt)

EBAY KLEINANZEIGEN/IMMOSCOUT24 - Das Portal Ebay Kleinanzeigen will dem Marktführer Immoscout24 Konkurrenz machen und vor allem im lukrativen Geschäft mit Immobilienmaklern deutlich wachsen. "Die Zahlen aus dem vergangenen Jahr zeigen, dass jetzt der Moment gekommen ist, als Hidden Champion anzugreifen", sagt Geschäftsführer Paul Heimann im Gespräch mit dem Handelsblatt. Ebay Kleinanzeigen hat jeden Monat 36 Millionen Besucher und ist damit eine der reichweitenstärksten Websites Deutschlands. Davon sind nach Unternehmensangaben 15 Millionen Besucher in der Immobilienkategorie unterwegs. (Handelsblatt)

RYANAIR - Ryanair-CEO Michael O'Leary ist optimistisch, einen großen Auftrag für ein neues Flugzeug bei Boeing zu platzieren. Die Billig-Airline hat die Gespräche mit dem US-Flugzeugbauer als jüngstes Zeichen der Wiederbelebung der Luftfahrt über eine Order wieder aufgenommen. O'Leary sagte, die Verhandlungen zwischen der irischen Fluggesellschaft und Boeing über eine neue Bestellung von Boeing-737-Flugzeugen befänden sich "in der Anfangsphase", nachdem die Gespräche 18 Monate zuvor aufgrund von Unstimmigkeiten über die Preise gescheitert waren. (Financial Times)

