- Stefan, was gibt es Neues auf der PDAC? Hat sich die Veranstaltung in den letzten drei Jahren geändert? - Mir fällt auch auf, dass ESG immer wichtiger im Rohstoffbereich wird? - Der Markt spiegelt aber nicht wieder, dass der Rohstoffmarkt sehr wichtig ist? - Das heißt ja eigentlich, dass der Kapitalmarkt der Katalysator für den grünen Wandel ist? ... Das Interview wurde am 06.03.2023 aufgezeichnet. ...