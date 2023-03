DJ PTA-Adhoc: Aluflexpack AG: Solide Ergebnisse im Jahr 2022 bestätigen Wachstumskurs

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Reinach (pta/23.03.2023/07:00) - Die Aluflexpack AG (nachfolgend auch "Gruppe" genannt), ein führender europäischer Hersteller von hochwertigen flexiblen Verpackungs- und Barrierelösungen, legt heute die Geschäftszahlen für das Jahr 2022 vor und blickt auf ein anspruchsvolles, aber erfolgreiches Jahr zurück. Der geprüfte Nettoumsatz stieg aufgrund einer soliden Geschäftsentwicklung in vielen Endmärkten der Gruppe und begünstigt durch Kostenweitergaben um 34,2% auf EUR357,0 Mio. (2021: EUR266,1 Mio.). Damit erreichte das Nettoumsatzwachstum der Gruppe einen neuen Höchststand. Im gleichen Zeitraum stieg das EBITDA vor Sondereffekten (SE) auf EUR46,6 Mio., was einer Marge von 13,0% entspricht (2021: EUR41,8 Mio. bzw. 15,7%). [ 1 ] Dieser Rückgang der relativen EBITDA-Marge ist auf höhere Inputkosten und einen Verwässerungseffekt aus der höheren Kostenbasis zurückzuführen, die sich auch im Nettoumsatz der Gruppe widerspiegelt. Auf der Ebene des EBIT vor SE verzeichnete die Gruppe im Jahr 2022 EUR26,2 Mio., verglichen mit EUR20,3 Mio. im Jahr 2021. [ 2 ] Der Rückgang des Barmittelzufluss aus dem operativen Geschäft im Jahr 2022 auf EUR14,7 Mio. (2021: EUR38,3 Mio.) ist hauptsächlich auf einen Anstieg des betrieblichen Umlaufvermögens zurückzuführen. Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 befand sich die Gruppe in der Endphase der Umsetzung ihres grossen Expansionsprojekts in Drnis (Kroatien) und hat damit den Höhepunkt des Investitionszyklus überschritten. Die Geschäftsleitung ist weiterhin von der Stabilität des Geschäfts überzeugt und hat ihren Ausblick für 2023 vom 15. Februar bestätigt.

Wachstum auf breiter Basis

Mit der heutigen Medienmitteilung bestätigt Aluflexpack die am 15. Februar veröffentlichten vorläufigen Umsatzzahlen für 2022: Der Nettoumsatz der Gruppe stieg um 34,2% auf EUR357,0 Mio. (2021: EUR266,1 Mio.). Bereinigt um die Übernahme der türkischen Tochtergesellschaft lag das organische Wachstum bei 27,9%. [ 3 ] Das Wachstum fusst auf einer Ausweitung des Geschäfts in den meisten Endmärkten der Gruppe und wurde signifikant durch Preiserhöhungen unterstützt. Diese ermöglichten Aluflexpack trotz einer stark steigenden Kostenbasis die gewohnt hohen Qualitäts- und Servicestandards aufrechtzuerhalten. Das robuste Wachstum ist zudem Resultat eines gut diversifizierten Kunden- und Produktportfolios, das ein breites Spektrum an Endmärkten abdeckt.

Erhöhte Materialkosten beeinträchtigen die Profitabilität

Die Gruppe erzielte 2022 ein EBITDA vor SE i.H.v. EUR46,6 Mio., was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber dem vorangegangenen Berichtszeitraum entspricht (2021: EUR41,8 Mio.) und eine Marge von 13,0 % ergibt (2021: 15,7 %). Der Rückgang der Gewinnspanne ist auf höhere Preise für jene Rohstoffe zurückzuführen, die nicht automatisch an Kunden weitergereicht werden, sowie für Energie und Transport. Zudem spiegelt die niedrigere Gewinnmarge eine Verwässerung aus der gestiegene Kostenbasis wider, die sich im Nettoumsatz der Gruppe niederschlägt. Im Berichtszeitraum stieg das EBIT der Gruppe vor SE auf EUR26,2 Mio. (2021: EUR20,3 Mio.), was einer Marge von 7,3% (2021: 7,6%) entspricht.

In 2022 verzeichnete die Gruppe ein Finanzergebnis i.H.v. -EUR17,7 Mio. (2021: -EUR1,5 Mio.). Darin spiegeln sich vor allem negative Mark-to-Market-Bewertungseffekte i.H.v. -EUR7,1 Mio. wider, die sich auf Finanzinstrumente zur Absicherung gegen Schwankungen des Aluminiumpreises beziehen, die mit Kunden vereinbart wurden. Weitere Faktoren waren negative Wechselkurseffekte hauptsächlich auf gruppeninterne Darlehen und negative Auswirkungen aus der Bewertung von Verkaufsoptionen bestehender Minderheitenanteile an Tochtergesellschaften, welche sich im Mehrheitsbesitz der Gruppe besitzen. Vor diesem Hintergrund schloss die Gruppe das Geschäftsjahr mit einem Nettogewinn i.H.v. EUR4,4 Mio. ab, verglichen mit EUR14,2 Mio. im Jahr 2021. [ 4 ]

Höhepunkt des Investitionszyklus überschritten

Der Barmittelzufluss aus operativem Geschäft sank in 2022 auf EUR14,7 Mio. (2021: EUR38,3 Mio.), da höhere Lagerbestände - bedingt durch das allgemeine Geschäftswachstum, Preissteigerungen bei Rohstoffen und höhere Sicherheitsbestände zur Gewährleistung stabiler Lieferungen an Kunden - zu einem Anstieg des Betriebskapitals führten. Der Barmittelabfluss aus Investitionstätigkeiten belief sich im Jahr 2022 auf -EUR84,9 Mio. (2021: -EUR45,9 Mio.). Neben der Übernahme des türkischen Verpackungsspezialisten Teko konzentrierten sich die Investitionen der Gruppe im Jahr 2022 auf die Fertigstellung der grossen Standorterweiterung in Drnis (Kroatien), wo die Gruppe ihre Kapazitäten für die Folienkonvertierung drastisch ausbaut.

Da nur noch geringfügige Abschlusszahlungen für die Erweiterung in Drnis anstehen, erwartet die Gruppe, dass die organischen Investitionsausgaben im Jahr 2023 gegenüber dem Höchststand im Jahr 2022 deutlich sinken werden. Der Barmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeiten belief sich 2022 auf EUR78,1 Mio. (2021: EUR-20,4 Mio.) und spiegelt die Aufnahme zusätzlicher Darlehen von Finanzinstituten zur Finanzierung der Wachstumsprojekte der Gruppe wider.

Aufgrund der grossen organischen und anorganischen Investitionen im Jahr 2022 und des Anstiegs des betrieblichen Umlaufvermögens verzeichnete die Gruppe zum 31. Dezember 2022 eine Nettoverschuldung i.H.v. EUR123,8 Mio. (31. Dezember 2021: EUR32,4 Mio.). Dies entspricht einem Verhältnis der Nettoverschuldung zum EBITDA von 2,5x. [ 5 ] Die solide Finanzlage der Gruppe wird durch eine Eigenkapitalquote von 42,9% zum 31. Dezember 2022 (2021: 60,2%) unterstrichen. Der Anstieg der Investitionen führte dazu, dass die Rendite auf das eingesetzten Kapitals (ROCE) der Gruppe von 10,3% im Jahr 2021 auf 9,9% im Jahr 2022 sank. Auf der bevorstehenden ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre im Mai wird der Verwaltungsrat beantragen, für das Jahr 2022 keine Dividende auszuschütten, damit die Mittel in die strategischen Wachstumsprojekte der Gruppe fliessen können.

Johannes Steurer, CEO der Gruppe, sagte: "Die geopolitischen und makroökonomischen Entwicklungen haben das Jahr 2022 zu einem herausfordernden Jahr für die Weltwirtschaft gemacht. Die Gruppe hat ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, diese Herausforderungen durch Teamarbeit und Proaktivität zu meistern. Infolgedessen hat sich unser Geschäft solide entwickelt und ein zweistelliges organisches Wachstum erzielt. Mit der im letzten Jahr angekündigten 3-WIN 2025 Strategie ebnen wir den Weg für die nächste Wachstumsphase der Gruppe."

Ausblick bestätigt

Das Management ist von der Stabilität des Geschäfts überzeugt und bestätigt den Ausblick der Gruppe vom 15. Februar 2023: Für 2023 wird mit einem Nettoumsatz zwischen EUR390 und 430 Mio. und mit einem EBITDA vor SE zwischen EUR50 bis 55 Mio. gerechnet.

Für die zwölf Monate endend am 31. Dezember (Finanzzahlen in EURMio.) [ 6 ] 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Nettoumsatz 144,1 160,6 181,7 207,9 239,4 266,1 357,0 Nettoumsatz-Wachstum 8,2% 11,4% 13,1% 14,4% 15,2% 11,1% 34,2% EBITDA 14,4 18,1 21,5 19,2 36,4 42,3 48,6 Bereinigtes EBITDA 14,4 18,1 21,6 29,5 37,4 41,8 46,6 Bereinigte EBITDA-Marge 10,0% 11,3% 11,9% 14,2% 15,6% 15,7% 13,0% Operatives Ergebnis (EBIT) 1,7 4,3 6,4 0,6 17,4 19,4 23,9 Bereinigtes Operatives Ergebnis (Adj. 3,3 5,9 8,0 13,8 20,0 20,3 26,2 EBIT) Bereinigte EBIT-Marge (%) 2,3% 3,7% 4,4% 6,6% 8,3% 7,6% 7,3% Reingewinn -0,6 0,2 -1,3 -3,4 9,0 14,2 4,4 Barmittelzufluss aus operativem Geschäft 8,9 14,7 11,9 15,5 26,1 38,3 14,7 Barmittelzufluss aus -12,6 -21,1 -21,2 -32,8 -32,9 -45,9 -84,9 Investitionstätigkeiten Barmittelzufluss aus -1,5 8,4 24,4 60,1 -11,5 -20,4 78,1 Finanzierungstätigkeiten Eigenkapitalquote (%) 19,6% 16,1% 13,2% 61,9% 61,6% 60,2% 42,9% Nettoverschuldung (Nettobarmittel) 67,0 82,1 100,5 -12,1 6,0 32,4 123,8 Vermögenswerte gesamt 132,0 156,6 196,9 278,4 282,7 301,7 448,0 ROCE 3,8% 5,9% 6,9% 9,6% 11,7% 10,3% 9,9% Mitarbeiter 904 1,001 1,128 1,215 1,296 1,342 1,537

Nächste Termine[ 7 ]

4. Mai 2023: Q1 Umsatzmitteilung

24. Mai 2023: Ordentliche Generalversammlung

23. August 2023: Halbjahresergebnis: Januar bis Juni 2023

2. November 2023: Q3 Umsatzmitteilung

Über die Aluflexpack AG

