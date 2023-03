DJ PTA-Adhoc: HOCHDORF Holding AG: HOCHDORF macht deutliche operative Fortschritte und verschafft sich Zeit

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hochdorf (pta/23.03.2023/07:07) - Die HOCHDORF-Gruppe fokussierte im Jahr 2022 auf ihre Technologie-Kompetenz und machte kontinuierliche operative Fortschritte bei verbesserter Ertragsqualität. Die Bruttomarge lag im zweiten Halbjahr bei 29.9% mit steigender Tendenz. Trotz um 80.7% höherer Energie- und stark gestiegener Rohstoffkosten erreichte HOCHDORF im zweiten Semester einen knapp positiven Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA und übertraf damit ihre Guidance deutlich. Das von Altlasten geprägte Unternehmensergebnis für 2022 betrug CHF -15.8 Mio. Vom bisherigen Bankenkonsortium liegt eine verbindliche Finanzierungsbestätigung im Hinblick auf eine zweijährige Verlängerung der im September 2023 ablaufenden Finanzierungsvereinbarung vor. HOCHDORF sieht sich mit der Umsetzung ihrer Strategie auf Kurs und will damit die Grundlage für eine mittelfristige finanzielle Gesundung schaffen. Für das Jahr 2023 wird die Erreichung eines positiven EBITDA angestrebt.

Kennzahlen HOCHDORF-Gruppe konsolidiert¹

In CHF 1'000 2022H2 22H1 222021? 22/21 Nettoerlös 292'141 146'426 145'715 303'515 -3.7% - Food Solutions 212'647 94'346 118'301 218'596 -2.7% - Baby Care 79'494 52'080 27'414 84'918 -6.4% Bruttoergebnis 75'409 41'340 34'069 70'569² +6.9% - Bruttomarge (in % des Betriebserlöses) 25.3% 29.9% 21.3% 22.9%² +2.4pp EBITDA -10'056 597 -10'653 24'715³ n.a. EBIT -20'105 -4'179 -15'926 6'503³ n.a. Unternehmensergebnis (Konzern) -15'791 2'465 -18'256 2'552³ n.a. Gewinn pro Aktie (in CHF) -7.44 1.20³ Eigenfinanzierungsgrad (in %) 59.2% 62.5% Geldfluss aus Betriebstätigkeit -19'648 -17'937 Anzahl Mitarbeitende 361 387

Ralph Siegl, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats der HOCHDORF-Gruppe: «Das Jahr 2022 stand für unser Unternehmen ganz im Zeichen der operativen Transformation und Fokussierung auf unsere Stärken. Bei der Neuausrichtung haben wir gute Fortschritte erzielt und konnten unsere für den Schweizer Milchmarkt komplementäre Expertise für Proteinveredlung und Pulvertechnologie zum Einsatz bringen. Dank der erfreulichen Entwicklung der Bruttomarge haben wir früher als erwartet im zweiten Halbjahr ein knapp positives Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA erreicht, dies trotz signifikant höheren Energiekosten und weltwirtschaftlichen Verwerfungen. Zweifellos mag das deutlich negative Unternehmensergebnis noch nicht zu befriedigen. Die Umsetzung unserer Strategie hin zu einer Rückkehr zu einem positiven operativen Cashflow ist die Voraussetzung, um eine zukunftsfähige Lösung im Bereich der Finanzierung zu erreichen und die Attraktivität für Investoren zu erhöhen. Der gute Start ins neue Jahr stimmt uns für 2023 zuversichtlich.»

Verbesserte Ertragsqualität - konstruktive Zusammenarbeit mit Schlüsselkunden und Rohstofflieferanten, hohe Innovationsrate

Die HOCHDORF-Gruppe setzte im zweiten Halbjahr 2022 die im Frühjahr eingeleitete Sortiments- und Kundenbeitragsbereinigungen zur Steigerung der Ertragsqualität konsequent fort. Dabei wurden Vertrags- und Preisanpassungen vorgenommen, die schrittweise positive Wirkung zeigen. Gleichzeitig belasteten höhere Energie-, Rohstoff- und Logistikkosten sowie Währungsschwankungen die Ergebnisse im Berichtsjahr.

Der Nettoerlös der Gruppe sank im Jahr 2022 gegenüber Vorjahr um 3.7% auf CHF 292.1 Mio. Angesichts der Sortimentsbereinigungen lag dieses Resultat am oberen Ende der Erwartungen des Managements und bestätigt die Effektivität der eingeschlagenen Strategie.

Im Bereich Food Solutions erfolgte zur Schonung der Liquidität eine Teil-Umstellung auf Lohnaufträge mit beigestellter Milch, wobei die zur Verarbeitung benötigte Milch nicht durch HOCHDORF ein- und weiterverkauft, sondern kundenseitig angeliefert wird. Trotz diesem Effekt resultierte ein Erlös von CHF 212.6 Mio. (-2.7%). Seitens der Lieferanten konnte HOCHDORF die Beschaffung von strategischen Rohstoffen wie vor allem Milch und Molke breiter abstützen und mittelfristig für weiteres Wachstum absichern.

Der Bereich Baby Care verzeichnete ab Juli eine sehr gute Nachfrage und generierte 2022 einen Nettoerlös von CHF 79.5 Mio. (-6.4%). Die erfreuliche Entwicklung im zweiten Halbjahr unterstreicht das interessante Marktpotenzial in den internationalen Fokusmärkten. Zudem reflektiert das Ergebnis im zweiten Semester Verbesserungen in der operativen Zusammenarbeit mit dem Grosskunden Pharmalys Laboratories, nachdem im ersten Halbjahr bis zur Klärung der neuen Zahlungskonditionen 2022 praktisch keine Umsätze getätigt worden waren.

Seit 2021 weist HOCHDORF eine Innovationsrate aus und misst dabei den Umsatzanteil am Gesamtumsatz von neuen Produkten, die jünger als drei Jahre alt sind. Das Ziel für 2022 von 10% wurde mit 18% deutlich übertroffen und zeigt die hohe Dynamik bei Neuheiten in den Tätigkeitsfeldern der Gruppe. Im Bereich Baby Care lag der Innovationsanteil bei 52.3% des Umsatzes, im Bereich Food Solutions bei 3.3%.

Trendwende in der Profitabilität im zweiten Halbjahr - Gesamtjahr von Altlasten geprägt

Auch die durch das neue Management definierten Vorgaben in Bezug auf Bruttomarge und EBITDA wurden 2022 erreicht oder übertroffen. Das Bruttoergebnis erhöhte sich gegenüber Vorjahr auf bereinigter Basis um 6.9%² auf CHF 75.4 Mio. Die Bruttomarge stieg entsprechend von 22.9%² im Jahr 2021 auf 25.3% im Jahr 2022, mit stark steigendem Trend im Jahresverlauf. Im zweiten Halbjahr 2022 lag die Bruttomarge bei 29.9%.

Der Betriebsaufwand von CHF 85.5 Mio. erhöhte sich deutlich um 15.4%? gegenüber Vorjahr auf bereinigter Basis. Diese Entwicklung widerspiegelt insbesondere die um 80.7% gestiegenen Energiekosten, die trotz hoher Kostendisziplin und Einsparungen nicht wettgemacht und vertragsbedingt auch noch nicht auf breiter Basis an Kunden weitergegeben werden konnten.

Dennoch gelang es HOCHDORF, nach dem von Altlasten geprägten ersten Semester das für das zweite Halbjahr kommunizierte Ziel eines EBITDA-Verlustes von weniger als CHF 7.0 Mio. deutlich zu übertreffen und ein leicht positives EBITDA von CHF 0.6 Mio. zu erreichen. Für das Gesamtjahr resultierte ein EBITDA von CHF -10.1 Mio., und der EBIT betrug CHF -20.1 Mio. Nach einem Steuerertrag von CHF 8.5 Mio. aufgrund der Elimination von latenten Steuerrückstellungen im Zuge der Auflösung von stillen Reserven resultierte ein Unternehmensergebnis auf Konzernebene von CHF -15.8 Mio.

Antrag auf Dividendenverzicht nach negativem Ergebnis und angesichts Verschuldung

Mit einer Eigenkapitalquote von 59.2% ist die Bilanz der HOCHDORF-Gruppe solide. Die Nettoverschuldung betrug zum Jahresende CHF 56.8 Mio. (Vorjahr: CHF 32.7 Mio.). Der operative Cashflow betrug CHF -19.6 Mio., und der Free Cashflow war mit CHF -21.6 Mio. ebenfalls negativ.

Aufgrund des deutlich negativen Unternehmensergebnisses und der weiterhin hohen Verschuldung beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung am 10. Mai 2023, für das Geschäftsjahr 2022 auf eine Dividende zu verzichten.

Im Zuge dessen wird HOCHDORF am ersten Call-Date am 21. Juni 2023 den ausstehenden Hybrid-Bond über nominal CHF 125.0 Mio. noch nicht zurückzahlen und die Zinszahlungen für ein weiteres Jahr aufschieben. Ab 21. Juni 2023 beträgt der Zinscoupon der Hybridanleihe neu 5.0% plus die durch den Prinzipal berechnete anwendbare mittlere Fünfjahres-Swap-Rate, die zurzeit 1.96% betragen würde.

Die kurz- und mittelfristige Finanzierung der HOCHDORF-Gruppe ist mit Vorliegen einer verbindlichen Finanzierungsbestätigung zur Fortführung des bestehenden Konsortialkredites durch das bisherige Bankenkonsortium mit einer Laufzeit von zwei Jahren gesichert. Verwaltungsrat und Geschäftsleitung werden die verbindliche Finanzierungsbestätigung in den nächsten Wochen zusammen mit den Banken finalisieren und unterzeichnen.

Strategieumsetzung und wichtige Rolle für die Schweizer Milchwirtschaft

HOCHDORF wird im laufenden Jahr die an der Marktnachfrage ausgerichtete Transformation konsequent weiterverfolgen. Neben den weiterhin wichtigen Regulierungsaufgaben im Schweizer Milchmarkt verschafft der Technologie- und Innovations-Fokus auf (Milch-)Proteinveredlung dem Unternehmen eine in der Schweiz differenzierte und zu den traditionellen Molkereien komplementäre Positionierung. Im Zentrum stehen dabei die Herstellung und die Vermarktung von hochwertiger Babynahrung und Folgemilch in Schweizer Qualität für den hiesigen Markt (Bimbosan) und für ausgewählte internationale Märkte namentlich in der MENA-Region, in Lateinamerika und mittelfristig in den USA. Dazu strebt HOCHDORF die weitere operative Verstärkung der Zusammenarbeit mit Pharmalys Laboratories und die Nutzung von deren Vertriebsstrukturen an.

Das Werk Sulgen soll zudem auf die Anforderungen der US FDA-Behörden vorbereitet werden. Ihre Erfahrung aus dem Segment der Babynahrung nutzt HOCHDORF auch für die Entwicklung innovativer Produkte mit funktionaler Wirkung für Erwachsene und ältere Menschen. Ein wichtiges Fokusthema ist zudem die Steigerung der Energieeffizienz im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie.

Änderungen im Verwaltungsrat

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 23, 2023 02:07 ET (06:07 GMT)