Weinfelden (ots) -Obwohl laut dem Bundesamt für Landwirtschaft der schweizweite Bio-Konsum um 2.2 sank, konnte Lidl Schweiz 2022 seinen Umsatz mit biologisch produzierten Lebensmitteln weiter steigern. Der Detailhändler verzeichnet weitere 3 Prozent mehr Umsatz gegenüber dem Vorjahr. Lidl Schweiz will sein Bio-Angebot noch weiter ausbauen und sein Engagement für eine biologische Landwirtschaft verstärken.Bio ist bei Lidl Schweiz gefragt - der langjährige Trend hat sich erneut bestätigt. Trotz einem schweizweit rückläufigen Bio-Markt konnte Lidl Schweiz seinen Umsatz mit biologisch produzierten Lebensmitteln gegenüber dem Vorjahr um weitere 3 Prozent steigern. In den letzten fünf Jahren konnte der Detailhändler den Umsatz sogar vervierfachen. Diese Entwicklung deckt sich mit der Analyse der Daten des Haushalts- und Retailpanels von NielsenIQ Switzerland, welche die Discounter als zweitwichtigsten Verkaufskanal für Bio-Lebensmittel bezeichnen.Kassandra Marty, Verantwortliche für Nachhaltigkeit im Einkauf von Lidl Schweiz, ist stolz auf dieses positive Ergebnis in einem generell rückläufigen Markt: "Wir stellen fest, dass es die Schweizer Bevölkerung schätzt, dass gerade wir als Smart Discounter in Zeiten von marktweit steigenden Preisen eine hervorragende Möglichkeit bieten, hohe Qualität zu fairen Preisen zu erhalten. Das ist gerade auch im Bio-Bereich sehr wichtig ist."Bio-Sortiment für alleBei Lidl Schweiz sind mittlerweile über 300 Bio-Produkte erhältlich sprich, über 10 % aller Lebensmittel sind beim Detailhändler Bio-zertifiziert. Zusätzlich führt Lidl Schweiz vier grosse Biowochen im Jahr durch mit jeweils über 100 zusätzlichen Bio-Produkten.Viele der Bio-Produkte stammen aus der Schweiz und werden deshalb auch strikt nach den Richtlinien von Bio Suisse produziert. Die Stiftung "PUSCH" (Praktischer Umweltschutz) stuft dieses Label als "sehr empfehlenswert" ein.Im Bereich Früchte und Gemüse bietet Lidl Schweiz je nach Saison bis zu 40 Bio-Produkte an. Auch bietet Lidl Schweiz derzeit mehr als ein Viertel des kompletten frischen Rindfleischs in Bioqualität mit entsprechender Weidehaltung an. Das Bio-Sortiment wird weiterhin laufend erweitert.Weitere Informationen zu Bio Organic, dem Bio-Label von Lidl Schweiz:https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/Mehr-Bio-im-Sortiment/