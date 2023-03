Großheirath (ots) -Im Rahmen eines Face Readings lassen sich Hinweise zu Persönlichkeit, Charakter, Entscheidungsfindung, Gesundheit bis hin zu Talenten, Lebensaufgaben und Führungspotential aus dem Gesicht eines Menschen lesen.Gesichtsleser, sogenannte Face Reader, können in den Gesichtern von Menschen vieles erkennen und somit Potentiale oder "blinde Flecken" aufdecken. Zahlreiche Wirtschaftsunternehmen haben diese Technik längst für sich entdeckt.Melanie Engel gilt als eine der führenden Expertinnen für Gesichtslesung im deutschsprachigen Raum. Die diplomierte Gesichtsleserin bietet sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen Mentorings und Beratungsleistungen an. "Vor allem in Recruitingprozessen gibt das Face Reading Aufschluss über die persönlichen Eigenschaften der Bewerber." - so die ehemalige Vertriebsleiterin und Industriefachwirtin. Dabei schaut sich Melanie Engel die Bewerbungsfotos oder -videos an und begleitet auch die Vorstellungsgespräche. "Hierbei geht es nicht darum, den Bewerber oder die Bewerberin in Schubladen zu stecken. Vielmehr erfasse ich die Persönlichkeit der Bewerber anhand der individuellen Gesichtsmerkmale, ergänzt um Mimik, Gestik und Körpersprache. So sehe ich die persönlichen Eigenschaften, Arbeitsweisen und vieles mehr - ergänzend zum Zeugnis und den Bewerbungsunterlagen. Aus diesen Erkenntnissen können die Rollen und Funktionen zukünftiger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen typgerecht besetzt werden, was wiederum die Performance des Teams, beziehungsweise der Abteilung steigert." - sagt Engel.In der Wirtschaft ist diese Vorgehensweise auch als das sogenannte Business-Profiling bekannt. Dabei sind Gesichtslese-Techniken keine neuartige Erfindung dieser Zeit. Bereits vor etwa 3.000 Jahren wurden in China Gesichtslese-Methoden angewendet. Neben den Chinesen waren auch andere Hochkulturen, wie beispielsweise die Griechen, mit dieser Technik schon ca. 450 Jahre vor Christus vertraut."Neben der Personalgewinnung und -weiterentwicklung, spielt Face Reading auch eine zunehmende Rolle im Vertrieb. "So können Kundenbeziehungen nachhaltiger und individueller gestaltet werden, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer die Persönlichkeit der Kunden erkennen, verstehen und auf diese eingehen können" - sagt die Expertin Melanie Engel, die selbst mehr als 20 Jahre als Führungskraft im Vertrieb tätig war. So hat sie ein spezielles Training für VertriebsmitarbeiterInnen entwickelt.Auch für die persönliche Entwicklung können Gesichtslese-Techniken ein wirkungsvoller Wegweiser sein. Engel: "Erfolg ist sichtbar. Nur wer sein volles Potential kennt, kann dieses auch ausschöpfen."Pressekontakt:Melanie Engel0171 8512132info@melanieengel.comhttps://melanieengel.comOriginal-Content von: Melanie Engel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169332/5470163