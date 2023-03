London, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Cracker-Entwicklung ist für Europa entscheidend, um das Potenzial von Ammoniak zu erschließenAFC Energy hat heute seine neue Ammoniak-Cracker-Technologie-Plattform eingeführt - eine innovative neue Generation der Wasserstofferzeugung, die den Wert von Ammoniak als Wasserstoffträger auf den europäischen und asiatischen Energiemärkten erschließen soll. AFC Energys Technologie-Plattform wird dazu beitragen, Herausforderungen im Zusammenhang mit der Generation, der Speicherung und dem Transport von Wasserstoff zu bewältigen. Sie ebnet (pave) den Weg für eine stärkere Nutzung von grünem Wasserstoff in schwer zugänglichen Industrien, die sich um eine Dekarbonisierung bemühen.AFC Energys Cracker-Technologie wurde als Reaktion auf den erheblichen Anstieg der Ammoniakimporte in Europa (als Wasserstoffträger) beschleunigt, um die nachhaltige Energiepolitik der EU zu unterstützen und die Herausforderungen der Energieunabhängigkeit, die sich aus dem Ukraine-Konflikt ergeben, zu bewältigen.Die Region ist jedoch schlecht darauf vorbereitet, den Anstieg der Ammoniakimporte zu nutzen, da es ihr an Cracker-Kapazitäten mangelt; eine Technologie, die in den letzten Jahrzehnten auf eine geringe Nachfrage und vernachlässigbare Investitionen gestoßen ist.Die Einführung der fortschrittlichen Technologie-Plattform von AFC Energy für Ammoniak-Cracker ist die jüngste Entwicklung seiner Flex-Fuel-Strategie, die darauf abzielt, den wachsenden Bedarf an kostengünstiger Wasserstofferzeugung vor Ort zu decken. Die neue Technologie-Plattform ist eine hoch innovative Entwicklung ohne vergleichbare Konkurrenten.AFC Energy führt derzeit Gespräche mit Unternehmen und Branchen wie Schiffseignern, Energieversorgern, OEMs und industriellen Wasserstoffverbrauchern, um die sich bietenden Chancen in dieser aufstrebenden Branche zu prüfen.Der modulare Aufbau des Ammoniak-Crackers und die kostengünstige Systemarchitektur ermöglichen es, den Cracker von der Wasserstoffproduktion im kleinen Maßstab bis zu mehreren Millionen Tonnen pro Jahr zu skalieren. Diese moderne Lösung kann dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach sauberem Wasserstoff für netzunabhängige Anwendungen zu befriedigen, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen.Es wird erwartet, dass der Markt für die Ammoniak-Cracker-Technologie von AFC Energy beträchtlich sein wird; IRENA stellt fest, dass der Markt für Ammoniak als Kraftstoff für den Seeverkehr und für die stationäre Stromerzeugung bis 2050 im 1,5°C-Szenario größer ist als alle derzeitigen Märkte für Ammoniak zusammen. Ammoniak wird weltweit als bevorzugter Trägerbrennstoff für Kunden von Wasserstoffbrennstoffen verwendet, und es wird prognostiziert, dass die Nachfrage bis 2030 in einem 1,5°C-Szenario 223 Millionen Tonnen erreichen wird, was einen massiven Anstieg gegenüber dem heutigen Stand bedeutet. 1Adam Bond, Chief Executive Officer bei AFC Energy, sagte:"AFC Energys neue Ammoniak-Cracking-Technologie führt uns in die Generation der Wasserstofferzeugung ein und ermöglicht so neue Energiesicherheit und Zuverlässigkeit. Sauberes Ammoniak hat sich als bevorzugtes Mittel für den Transport von Wasserstoff zu den Endverbrauchern erwiesen, insbesondere in Europa und Asien, und nun zielt AFC Energy auf diese Schlüsselmärkte ab, um eine schnellere und umfassendere Einführung von Wasserstoff zu ermöglichen, wo die Probleme der Speicherung und dem Transport sonst zu kurzfristigen Herausforderungen führen könnten."1 IRENA Innovation Outlook Ammonia (https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/May/IRENA_Innovation_Outlook_Ammonia_2022.pdf?rev=50e91f792d3442279fca0d4ee24757ea)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/afc-energy-fuhrt-neue-fortschrittliche-ammonia-to-hydrogen-cracker-technologie-ein-301779335.htmlPressekontakt:Lucy Jordan,Lucy.Jordan@fticonsulting.com,Tel.: +44 7488 38 38 52Original-Content von: AFC Energy plc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160094/5470170