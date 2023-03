Die Seitwärtsbewegung der CureVac Aktie in den letzten Tagen könnte gestern beendet worden sein. Mit einem Tagesminus von mehr als 6 Prozent auf 6,50 Dollar - das Tagestief an der NASDAQ wurde bei 6,49 Dollar notiert - rutschte die Biotech-Aktie am Mittwoch aus der Tradingspanne der Vortage nach unten raus. Bei 6,62 Dollar lag deren untere Begrenzung, ...

