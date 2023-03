Die Aktie des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials hat den jüngsten Rücksetzer gut verkraftet und notiert wieder nur noch knapp unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Die endgültigen Zahlen am Donnerstag lieferten kaum eine Überraschung, doch es gibt für das vergangene Jahr mehr Dividende als gedacht.Heidelberg Materials will nach einem Milliardengewinn mehr an seine Aktionäre ausschütten. Für das Jahr 2022 soll eine Dividende von 2,60 Euro je Aktie gezahlt werden. Das sind 20 Cent mehr als im Vorjahr. ...

