Vitesco geht optimistisch in das neue Jahr. Der Vorstand geht von weiterem Umsatzwachstum und einer höheren EBIT-Marge für das Gesamtjahr aus. CA Immo meldete einen Gewinneinbruch für 2022. Die Dividende wird scharf auf nur noch 1,00 Euro je Aktie reduziert. Hornbach wuchs im Fiskaljahr 2022/23. Doch die Marge knickte deutlich weg.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Donnerstagmorgen uneinheitlich. Während sich der Handel in Japan und China überwiegend schwach entwickelt, können die Aktien in Taiwan und Hongkong von deutlichen Käufen ...

