NICHT ZUR AUSGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN IHREN TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, IN IRGENDEINEM STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER IM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN), AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER INNERHALB EINER ANDEREN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTES GEGEN GESETZLICHE BESTIMMUNGEN VERSTÖSST. Pressemitteilung Planegg/München, 23. März 2023 MorphoSys AG lädt alle berechtigten Inhaber ein, ihre Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (ISIN DE000A3H2XW6) zum Barverkauf anzubieten

Der Vorstand der MorphoSys AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, berechtigte Inhaber der von der MorphoSys AG ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2025 und einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 325 Mio. (ISIN DE000A3H2XW6) (die "Schuldverschreibungen") einzuladen, Angebote zum Barverkauf ihrer Schuldverschreibungen in einem sogenannten modified reverse Dutch auction process zu machen (die "Einladung"). Die Gesellschaft beabsichtigt einen Gesamtnennbetrag von ca. EUR 120 Mio. zurückzukaufen (der "Zielbetrag"). Etwaige zurückgekaufte Schuldverschreibungen sollen von der Gesellschaft entwertet werden. Der Kaufpreis je Schuldverschreibung beträgt zwischen 60,00 % und 64,00 % des Nennbetrags je Schuldverschreibung (entspricht EUR 60.000 bis EUR 64.000 je Schuldverschreibung). Darüber hinaus zahlt die Gesellschaft die auf die Schuldverschreibungen aufgelaufenen Zinsen, ab dem unmittelbar vorausgehenden Zinszahlungstag einschließlich, jedoch ausschließlich des Abwicklungstags der Einladung, die sich voraussichtlich auf EUR 283,31 pro Schuldverschreibung [1] belaufen werden. Der endgültige Kaufpreis und die Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Schuldverschreibungen werden über einen sogenannten modified reverse Dutch auction process ermittelt, der am 24. März 2023 um 15:00 Uhr MEZ endet. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 30. März 2023 erfolgen. Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, in welchem Umfang und zu welchem Preis sie Schuldverschreibungen zurückkaufen wird. Der Rückkauf der Schuldverschreibungen kann jederzeit geändert, ausgesetzt oder wieder aufgenommen werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, jede einzelne Transaktion offenzulegen. Die Gesellschaft wird den Abschluss des Rückkaufs der Schuldverschreibungen bekannt geben. Die Einladung erfolgt weder direkt noch indirekt, in den oder in die Vereinigten Staaten durch die Verwendung der Post oder durch Mittel oder Instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Faxübertragung, Telefon, Internet und andere Formen der elektronischen Kommunikation) des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder einer Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten und die Einladung und das Angebot zum Verkauf von Schuldverschreibungen können nicht durch eine solche Verwendung, mit solchen Mitteln, Instrumenten oder Einrichtungen oder von den Vereinigten Staaten aus angenommen oder gemacht werden. Die Einladung steht nicht Personen offen, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder dort ansässig sind, oder Personen, die für Rechnung oder zugunsten solcher Personen handeln, oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der die Einladung oder eine Beteiligung daran rechtswidrig wäre. Dealer Manager Kontakt J.P. Morgan SE TaunusTurm Taunustor 1 60310 Frankfurt Deutschland Ansprechpartner: Equity-Linked Desk Email: EQL_LM@jpmorgan.com Haftungsausschluss Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich deren Territorien und Besitzungen), Australien, Südafrika oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Mitteilung rechtswidrig wäre, veröffentlicht, verbreitetet oder übermittelt werden. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in manchen Jurisdiktionen durch Gesetze beschränkt sein. Jede Person, die diese Mitteilung oder sonstige darin genannte Informationen erhalten hat, sollte sich über entsprechende Beschränkungen informieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Jurisdiktion darstellen. Diese Mitteilung ist keine Unterbreitung eines Rückkaufangebots in den Vereinigten Staaten für Wertpapiere der Gesellschaft. Ein Rückkaufangebot für die Schuldverschreibungen wird weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten oder dort ansässig sind, gemacht. Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt und richtet sich dieses Dokument nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils geltenden Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (vermögende Unternehmen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die keine Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder als Grundlage für Entscheidungen verwendet werden. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. Über MorphoSys Bei MorphoSys haben wir eine klare Mission: Wir wollen Menschen mit Krebs ein besseres und längeres Leben ermöglichen. Als globales, kommerziell ausgerichtetes Biopharma-Unternehmen entwickeln wir neuartige Medikamente und stellen sie Patienten mit dem Ziel zur Verfügung, die Behandlung von Krebs neu zu definieren. MorphoSys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland und führt sein Geschäft in den USA von Boston, Massachusetts. Mehr Informationen finden Sie auf www.morphosys.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn. Zukunftsbezogene Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über die MorphoSys-Gruppe. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung von MorphoSys zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität, die Leistung oder die Erfolge von MorphoSys oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten historischen oder zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage und der Liquidität, der Leistung oder den Erfolgen abweichen. Selbst wenn die Ergebnisse, die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Zeiträumen treffen. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können. Zu den Faktoren, die zu Abweichungen führen können, gehören die Tatsache, dass die Erwartungen von MorphoSys falsch sein könnten, die inhärenten Ungewissheiten im Zusammenhang mit Wettbewerbsentwicklungen, klinischen Studien und Produktentwicklungsaktivitäten sowie behördlichen Zulassungsanforderungen, die Abhängigkeit von MorphoSys von Kooperationen mit Dritten, die Einschätzung des kommerziellen Potenzials seiner Entwicklungsprogramme und andere Risiken, die in den Risikofaktoren im Jahresbericht von MorphoSys auf Formular 20-F und anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen angegeben sind. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen, sich nicht auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu aktualisieren, um geänderte Erwartungen in Bezug darauf oder auf geänderte Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, zu reflektieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben. Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte: Medien Kontakte:

Thomas Biegi

Vice President

Tel.: +49 (0)89 / 89927 26079

thomas.biegi@morphosys.com



Investoren Kontakte:

Dr. Julia Neugebauer

Leiterin Investor Relations

Tel: +49 (0)89 / 899 27 179

julia.neugebauer@morphosys.com Eamonn Nolan

Director

Tel: +1 617-548-9271

eamonn.nolan@morphosys.com



[1] Unter Annahme der Abwicklung am 30. März 2023



