Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) will die Dividende um acht Prozent auf 2,60 Euro je Aktie erhöhen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 63,92 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,07 Prozent. Im letzten Jahr wurde eine Dividende von 2,40 Euro bezahlt. Die Hauptversammlung findet am 11. Mai 2023 statt. Der Umsatz des DAX-Konzerns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...