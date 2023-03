Die US-Notenbank Fed hat gestern den Leitzins erneut angehoben, trotz der jüngsten Entwicklungen im Bankensektor. Anfängliche Kursgewinne am Markt drehten sich am Ende in Verluste um. Denn Aussagen zur Einlagensicherung in den USA irritierten Anleger. Die Aktie der Commerzbank kann heute bereits vorbörslich dennoch weiter Boden gutmachen.Die Fed hat den Leitzins gestern nur noch um 25 Basispunkte angehoben. Vor der Pleite der Silicon Valley Bank vor zwei Wochen hatten Experten im Schnitt noch mit ...

