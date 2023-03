Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid das Leitzinsintervall um 25 Basispunkte in den Bereich von 4,75% bis 5,00% erhöht, so die Analysten der DekaBank.Die Forward Guidance zu den weiteren noch anstehenden Leitzinserhöhungen sei abgemildert worden. Nahezu unverändert seien die Projektionen für den Leitzinspfad geblieben. Bis Ende 2023 werde noch eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte in Aussicht gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...