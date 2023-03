Volkswagen will zwischen 2025 und 2030 insgesamt drei Millionen vollelektrische Kleinwagen in den spanischen Werken Martorell und Pamplona produzieren. Die Gesamtzahl dürfte mit dem für 2027 angekündigten Einstiegsmodell nochmals höher ausfallen - auch wenn dieses womöglich nicht in Spanien gebaut wird. Das gab Seat im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz bekannt. Seat investiert wie berichtet drei ...

