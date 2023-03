US-Aktienindizes vor Zinsentscheid an wichtigen Widerständen von Sven Weisenhaus Die Aktienmärkte zeigten gestern weiterhin Stärke. Das ist in zweifacher Hinsicht erstaunlich: Einerseits haben sich die Kurse von ihren jüngsten Kursverlusten deutlich erholt und dabei teils massive Kursgewinne verbuchen können. Rücksetzer wären daher nicht ungewöhnlich. Andererseits stand gestern noch der Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an. Und dieser ist vor dem Hintergrund der jüngsten Sorgen ...

