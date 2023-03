Das meldete heute das Statistische Bundesamt. Klingt nach einer ganzen Menge; es entspricht aber nur 500 000 Stück im letzten Jahr. Wert: 24,2 Mrd. €. Die meisten davon gingen nach Großbritannien und in die USA. Die Ausfuhren von reinen Verbrennern lagen dagegen mengenmäßig 0,3 % unter dem Niveau des Jahres 2021: In den 3 wichtigsten Hubraumklassen für Pkw wurden 1,48 Mill. Autos (für 55,5 Mrd. €) ins Ausland verkauft, vor allem nach China und in die USA. Bei Hybrid-Fahrzeugen war die Entwicklung letztes Jahr dagegen uneinheitlich: Während an sog. Mild-Hybriden mit 640 500 Stück 16,4 % mehr als 2021 exportiert wurden, verbuchten Plug-In-Hybride einen Ausfuhrrückgang von 4 % auf 253 300 Fahrzeuge.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





