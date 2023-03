Morgan Stanley hat das Kursziel für MATCH GROUP von 90 auf 95 $ angehoben und sieht somit ein Kurspotenzial von rd. 160%. Die Analysten erwarten bei der Dating-App ein beschleunigtes Wachstum im Bereich um 15%. Zuletzt stagnierte sowohl der Umsatz bei 786 Mio. $ als auch die Zahl an kostenpflichtigen Abos mit 16,1 Mio. Ein Hoffnungsträger ist "Hinge", eine App, die im Gegensatz zu Tinder Beziehungsabsichten und weniger Paarungsabsichten in den Fokus stellt. Der typische Hinge-User gibt mehr Geld für Partnersuche aus. Auszugeben, 2023 will man rd. 400 Mio $ mit Hinge umsetzen. Hinge hat das Potenzial, ähnlich groß wie Tinder zu werden. Eion KGV zwischen 12 und 13 für MATCH GROUP ist günstig. Die Aktie ist mit dem frischen Kauf-Rating im Rücken reif für einen Turnaround.







