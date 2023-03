EQS-News: ABT SE / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Erste Aftermarket-Lösung in Europa für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen Kempten, 23. März 2023 - Die ABT-Gruppe, ein führendes, international im Bereich eMobility und Veredelung aufgestelltes, Technologie getriebenes Automotive-Unternehmen mit starker Marke, kooperiert mit der WiTricity, um Aftermarket-Lösungen für das kabellose Laden von Elektrofahrzeugen in Europa anzubieten. Die kabellose Technologie soll ab Anfang 2024 am Markt erhältlich sein. Zunächst soll der Volkswagen ID.4 mit der Technologie ausgestattet werden, ehe auch weitere batterieelektrische Fahrzeuge, wie z.B. der Volkswagen ID. Buzz und der Audi e-Tron GT, technisch ausgerüstet werden sollen. ABT baut damit seine Technologieexpertise im Bereich elektrischer und alternativer Antriebe weiter aus. WiTricity gilt als marktführend im Bereich des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen. Mit der speziellen Magnetresonanztechnologie von WiTricity können Elektroautos durch einfaches Parken über einer Ladestation mit der gleichen Geschwindigkeit und Effizienz wie an einer Stromtankstelle laden. Sowohl die Fahrzeuge der ABT e-Line als auch die Ladegeräte sind mit den Anwendungen anderer Hersteller kompatibel. ABT reagiert damit auf die steigende Nachfrage im Bereich der Elektromobilität und dem Bedürfnis der Verbraucher nach einfachen, effizienten Anwendungsmöglichkeiten. Hans-Jürgen Abt, CEO der ABT SE: "Das kabellose Laden revolutioniert die E-Mobilitätsbranche. Nutzer von E-Autos können damit einfach und bequem ihr Auto kabellos laden. Gerade das Laden mit dem Kabel wird von vielen Nutzern von Elektrofahrzeugen als unkomfortabel gesehen. Wir entwickeln jetzt zusammen mit unserem Partner WiTricity die erste Aftermarket-Lösung in Europa. Unsere gebündelte Kompetenz kann so die die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen unterstützen." Über ABT SE ABT ist eine der ältesten und gleichzeitig innovativsten Automarken in Deutschland. 1896 gegründet, entwickelt ABT Zukunftstechnologien für Automobilkonzerne, Tier-1-Zulieferer und Endkunden. Dabei gestaltet ABT globale Megatrends wie eMobility und Individualisierung aktiv mit. Eine breite technologische Aufstellung kombiniert mit Schnelligkeit, Flexibilität und der Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich umgesetzten Kundenprojekten machen ABT zum bevorzugten Partner im Automobilbereich. In der eMobility hat ABT eine Vorreiter-Rolle eingenommen und mehr als 4.300 elektrische Fahrzeuge gebaut, darunter den VW-Kleintransporter T6E. ABT ist zudem der weltweit größte Veredler für die Fahrzeuge der VW-Gruppe und in über 60 Ländern aktiv. So steht ABT für innovative Technologien und ein einzigartiges Design. Die Weltklasse Marke des familiengeführten Traditionsunternehmens profitiert seit Jahrzehnten von den Erfolgen im Motorsport, die ABT zu einem der erfolgreichsten Teams in Europa gemacht haben. Die Erfahrungen im Rennsport fließen in technologische Neuerungen, die von der Rennstrecke direkt in die Produkte überführt werden. Über WiTricity WiTricity ist der Branchenführer im Bereich des kabellosen Ladens von Elektrofahrzeugen und führend in der Entwicklung und Implementierung der Magnetresonanztechnologie für Personen- und Nutzfahrzeuge gleichermaßen. Die Technologie des Unternehmens stützt sich auf ein umfangreiches Patentportfolio und ist von entscheidender Bedeutung für weltweit anerkannte Standards für kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen, darunter SAE, ISO und GB. Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer vertrauen auf WiTricity, wenn es darum geht, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu beschleunigen, indem sie den Aufwand für das Laden an der Steckdose eliminieren und die Voraussetzungen für zukünftige Autonomie schaffen. Neben Elektrofahrzeugen ist die WiTricity-Technologie der Schlüssel zum kabellosen Laden aller Produkte, von Unterhaltungselektronik über Mikromobilität bis hin zu Robotik. Pressekontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Svenja Liebig E-Mail: ABT@edicto.de Telefon: +49 (0) 69-90 55 05-56



