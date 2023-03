Valneva (WKN: A0MVJZ) liefert am Donnerstag weitere Finanzzahlen für 2022 und Updates zu seiner Tropenerreger-Pipeline. Die Aktie rutscht am Morgen über 6% ins Minus auf 4,55 €. Wird der jüngste Lapsus im Borreliose-Programm den Studienerfolg und das damit verbundene Kurspotenzial gefährden? Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. ...

