Die Veganz Group AG holt einen neuen CFO an Bord: So wurde Massimo Garau (59) mit Wirkung zum 1. Juli 2023 zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Vollsortiment-Anbieters für vegane Produkte bestellt. In dieser Funktion verantwortet er künftig die Bereiche Finanzen, Personal, IT, Recht und Investor Relations. Massimo Garau startete 1992 als Strategic Planning and Business Development Manager bei Ansaldo ...

