(shareribs.com) Chicago 23.03.2023 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade tendieren im elektronischen Handel fester. Dabei hilft der schwächere US-Dollar. Weizen kann sich von seinem Achtmonatstief erholen. Der schwächere US-Dollar sorgt für eine Stabilisierung bei den Rohstoffen. In den USA hat Fed-Chef Powell gestern eine weitere Zinserhöhung verkündet, sich aber mit Prognosen für die Zukunft ...

