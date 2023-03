Der Verkauf der Anteile an Qualtrics könnte sich positiv für die SAP-Aktionäre auswirken. Denn bald verfügt SAP über Milliarden, die auch an Anleger zurückfließen könnten. Der deutsche Software-Riese SAP kann durch den Verkauf seiner Anteile an Qualtrics, einem amerikanischen Softwareunternehmen für Kundenfeedback-Software voraussichtlich rund 7,7 Milliarden Dollar einnehmen. Kürzlich war bekannt geworden, dass der Finanzinvestor Silver Lake Qualtrics ...

Den vollständigen Artikel lesen ...