Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB zeigte sich vergangene Woche unbeeindruckt von den Unruhen im Bankensektor und erhöhte den Leitzins erneut um 50 BP auf mittlerweile 3,50%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit großer Anspannung sei die erste geldpolitische Sitzung der US-amerikanischen Notenbank FED seit dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) und zweier weiterer Banken erwartet worden. Zu Beginn des Monats habe FED-Chef Powell noch signalisiert, das Tempo von Zinserhöhungen zu beschleunigen, um die weiterhin hohe Inflation in den Vereinigten Staaten in der Höhe von 6% zu bremsen. Nach den letzten Unruhen im Bankensektor schienen die Erwartungen der Marktteilnehmer jedoch deutlich gebremst und einzelne Stimmen gingen sogar von künftigen Zinspausen aus, so Oberbank. ...

