Am gestrigen Tag verbuchte Platin bis zum Handelsschluss zwar einen erheblichen Kurgewinn von + 1,8 % auf 986 USD. Allerdings war dieser Aufschlag allein einer sehr festen Tendenz bis zur Zinsentscheidungs-Bekanntgabe der FED um 19:00 Uhr zu verdanken und schmolz gerade danach völlig zu Recht deutlich ab.Im Rahmen des gestrigen Gewinns in Platin (TVC:PLATINUM) von + 1,8 % wurde um 14:00 Uhr sogar im Tageshoch zwischenzeitlich ein Spitzenkurs von 1001 USD erzielt, bevor dieser ab 19:00 Uhr nach Erreichung eines bereits niedrigeren Zwischenhochs von 994 USD in positiver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...