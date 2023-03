(shareribs.com) New York 23.03.2023 - Der Lithiumproduzent Albemarle will im US-Bundesstaat South Carolina eine Verarbeitungsanlage für Lithium errichten. Rund 1,3 Milliarden US-Dollar sollen investiert werden.Wie Albemarle gestern mitteilte, hat sich das Unternehmen für einen Standort in Chester County, South Carolina, entschieden. Die Anlage soll nach Fertigstellung 50.000 Tonnen Lithium pro Jahr ...

