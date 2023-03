Mehr Flexibilität, mehr Kooperation und mehr Digitalisierung durch Corona in der Arbeitswelt. Die positiven Folgen sind enorm. Doch einen Negativtrend kritisieren Experten scharf. Dass Corona die Arbeitswelt nachhaltig verändert hat, wird kaum mehr bezweifelt. Vor allem das Homeoffice-Angebot ist deutlich gestiegen. Bereits im April 2022, nach der Aufhebung der Pflicht zum Homeoffice, lag die Quote bei 24,9 Prozent - so das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Vor der Coronapandemie haben weniger als 15 Prozent der Erwerbstätigen manchmal oder häufig im Homeoffice gearbeitet. Die IT-Branche markiert dabei den höchsten Wert: Rund 70 Prozent arbeiten heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...