Bonn (ots) -Informationen und Tipps zu einem traditionsreichen NaturheilmittelHeilwasser hört sich vielversprechend an. Doch was kann es wirklich? Tatsächlich wirken Heilwässer vorbeugend, lindernd oder heilend - zum Beispiel bei Verdauungsproblemen, Sodbrennen, Blasenentzündung, Mineralstoffmangel oder Osteoporose. Die Wirkungen müssen sogar nachgewiesen werden, damit die natürlichen Wässer eine Zulassung als Heilwasser erhalten. Seit Jahrhunderten haben sich Heilwässer als mild wirksame Naturarzneimittel bewährt. Man kann die meisten Flaschen-Heilwässer auch täglich in größeren Mengen trinken und bekommt sie einfach in Lebensmittel- und Getränkemärkten. Genaue Infos stehen immer auf dem Flaschen-Etikett.Wie man ein passendes Heilwasser findet1. Leidest du unter Sodbrennen oder saurem Magen? Dann wähle ein Heilwasser ab etwa 1.300 mg Hydrogencarbonat pro Liter. Das kann die Säuren neutralisieren.2. Möchtest du deine Knochen stärken oder verträgst keine Milch? Dann kann ein calciumreiches Heilwasser ab etwa 250 mg Calcium pro Liter deine Calciumversorgung verbessern. Trinke es am besten täglich.3. Hast du öfter häufiger Muskelkrämpfe aufgrund eines Magnesiummangels? Heilwässer ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter versorgen deinen Körper mit diesem wichtigen Mineralstoff und können Beschwerden lindern.4. Ist dein Darm träge und neigt zu Verstopfung? Dann können sulfatreiche Heilwässer helfen, deinen Darm in Schwung zu bringen. Sie sollten mindestens 1.200 mg Sulfat pro Liter enthalten und morgens auf nüchternen Magen bzw. vor den Mahlzeiten getrunken werden.5. Treibst du viel Sport, bist schwanger, stillst oder hast aus anderen Gründen einen erhöhten Mineralstoffbedarf? Mineralstoffreiche Heilwässer versorgen deinen Körper sowohl mit Flüssigkeit als auch mit wichtigen Mineralstoffen. Diese kann der Körper sehr gut aufnehmen, da sie im Wasser gelöst vorliegen.Mineralstoffe tanken und Gesundheit fördernHeilwässer sind natürliche Wässer aus tiefen unterirdischen Quellen. Sie enthalten in der Regel besonders viele Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calcium und Magnesium. Zudem besitzen sie nachgewiesene gesundheitliche Wirkungen und werden offiziell vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen.Die meisten Heilwässer schmecken ähnlich wie Mineralwässer. Man kann sie entweder kurmäßig einige Wochen lang anwenden oder einfach täglich trinken, um Gesundheit und Wohlbefinden sanft zu unterstützen.Heilwässer sind in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten erhältlich. Auf dem Etikett jeder Heilwasser-Flasche steht, wie das Wasser wirkt und wie viel man trinken sollte.Einen Überblick über alle Heilwässer mit Suchfunktion nach Inhaltsstoffen, gibt das Heilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com.