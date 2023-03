Hamburg (ots) -Früher oder später muss sich jeder Kommunikationsprofi auch mit Data Analytics beschäftigen. Welche KPI, Daten und Auswertungen sind für meine individuellen Kommunikationsziele relevant? Was belegt den Erfolg meines Contents, und wie lassen sich daraus konkrete Handlungsempfehlungen ableiten? Timo Radzik zeigt, wie Sie wertvolle Insights für Ihre Kommunikation gewinnen und datenbasiert agieren können.Termin: Dienstag, 27. Juni 2023, 14:30 - 16:00 UhrWie Sie wertvolle Insights für Ihre Kommunikation gewinnen und datenbasiert agieren könnenKommunikationsprofis müssen sich immer häufiger der Frage stellen, wie erfolgreich der eigene Content auf den unterschiedlichen Kanälen funktioniert. Subjektive Einschätzungen und Erfahrungswerte sind wichtig, aber nur die klare Definition von Zielen und ihren Benchmarks hilft, den Erfolg oder das Optimierungspotenzial der Inhalte zu überprüfen.Timo Radzik, Data Analyst in der Unternehmenskommunikation der Siemens AG, erläutert in diesem Webinar, was Data Analytics für organische Inhalte, bezahlte Maßnahmen und klassische PR leisten kann. Im Mittelpunkt des Webinars steht, wie Kommunikationsinhalte strukturiert und analysiert werden können. Dass es bei datengetriebener Kommunikation aber nicht nur um Zahlen, sondern auch um Empathie geht, ist Teil des Erfolgsgeheimnisses.Programm:- Data Analytics: Die richtigen Kommunikationsziele und KPIs definieren- Ermittlung von KPI Benchmarks für Kanäle und Ziele- Die Wichtigkeit von Tag-Gruppen und Medientypen- Analytics nachhaltig ins Team transportieren- Inspiration anhand von PraxisbeispielenDieses Webinar richtet sich an PR-Verantwortliche, die sich neu mit der Anforderung "Data Analytics" auseinandersetzen und entsprechende Vorgehen und Auswertungen im eigenen Team implementieren wollen. Ein grundsätzliches Verständnis für digitale Kommunikationskanäle und -inhalte ist für eine gewinnbringende Teilnahme empfehlenswert.Referent Timo Radzik wollte eigentlich Game Designer werden. Jetzt ermöglicht er als Project Owner Analytics Unlocked allen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren bei Siemens die datengetriebene Unternehmenskommunikation. Davor war Timo als Communications Manager & Data Analyst bei Microsoft Deutschland tätig, wo er Struktur und Dashboards für die datengetriebene PR aufgebaut hat. Wegen seines unüblichen Werdegangs ist Timo davon überzeugt, dass jeder einen Zugang zu Data Analytics finden und dadurch seine Inhalte verbessern kann.Eckdaten für das Online-Seminar Data Analytics für PR und Unternehmenskommunikation- Termin: Dienstag, 27. Juni 2023, 14:30 - 16:00 Uhr- Teilnahmegebühr: 105,00 Euro zzgl. Mwst / 124,95 inkl. Mwst- Teilnehmerzahl: mind. 10- Stornierung: kostenfrei bis 7 Tage vor Durchführung möglichHier geht's zur Anmeldung (https://www.eventbrite.de/e/data-analytics-fur-pr-und-unternehmenskommunikation-registrierung-591334707027?aff=Presseportal).Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5470402