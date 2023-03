NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel lobte das angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 100 Millionen Euro und den Dividendenvorschlag von 1 Euro je Aktie. Damit bleibe die Aktie des Online-Portalbetreibers sein "Top Pick" im Sektor, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 08:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 08:55 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

