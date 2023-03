NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für CTS Eventim nach detaillierten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Die finalen Resultate hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Ausblick des Konzertveranstalters und Ticketvermarkters auf 2023 erscheine konservativ./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 04:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / 04:56 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

