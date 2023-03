Das Wertpapier von Fielmann notiert heute etwas fester. Die Aktie kostete zuletzt 38,08 Euro. Ein Kursgewinn in Höhe von 12 Cent erfreut derzeit die Aktionäre von Fielmann. Gegenwärtig zahlen Anleger 38,08 Euro an der Börse für das Wertpapier. Der Anteilsschein von Fielmann steht somit immer noch besser da als der Gesamtmarkt, gemessen am SDAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...