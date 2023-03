London (www.anleihencheck.de) - Diese FOMC-Sitzung fand in einem Umfeld größter Zinsunsicherheit der Investoren seit der Finanzkrise statt, so Paul O?Connor, Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors.Seit der letzten FED-Sitzung Anfang Februar seien in dem Monat die Marktbewertungen für die Dezember US-Zinssätze um 1% gestiegen, bevor sie im März angesichts der Probleme im Bankensektor um fast 2% eingebrochen seien. Wenngleich in den letzten Tagen eine gewisse Ruhe an den Finanzmärkten eingekehrt zu sein scheine, würden die Optionskurse zeigen, dass die Anleger vor dieser Sitzung so wenig Vertrauen in die Bewertung der zwei- und zehnjährigen Anleiherenditen gehabt hätten wie seit den turbulenten Tagen des Jahres 2009 nicht mehr. ...

