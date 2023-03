Bonn (www.anleihencheck.de) - Der überraschende Produktionsanstieg in Ungarn im Dezember erwies sich als Ausreißer, so die Analysten von Postbank Research.Die Produktion sei im Januar mit 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr überraschend stark abgefallen. Hohe Energiepreise scheinen viele Betriebe deutlich belastet zu haben, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...