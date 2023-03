Linz (www.anleihencheck.de) - Der aktuelle Rückgang der Inflationsrate von 5,9% auf 5,2% im Februar bestätigte den gegenwärtig defensiven Kurs der Bank of Canada (BoC), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese habe den Leitzins in ihrer letzten Sitzung im März auf 4,5% belassen. Aufgrund voraussichtlich weiterer Abwärtstendenzen der Inflationsrate sei wohl vorerst auch nicht mit weiteren Zinserhöhungen durch die BoC zu rechnen. Nach einer leichten CAD (Kanadischer Dollar)-Schwäche in den ersten zwei Märzwochen würden für EUR/CAD aktuell stabile Raten zwischen 1,4760 und 1,4780 erwartet. (23.03.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...