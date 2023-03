Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Experten von Union Investment erklären, was Investmentfonds ausmacht, und warum sie gerade in Zeiten hoher Inflation für die langfristige Geldanlage interessant sein können.1. Nichtstun sei teuer - Inflation fresse ErsparnisseDie Inflationsrate in Deutschland habe vor Kurzem noch bei rund 10 Prozent gelegen. Doch auch wenn die Teuerung langsam wieder sinke, stelle sich die Frage: Was bedeute eine solche Geldentwertung für das Ersparte? Nichts Gutes. Denn wenn die Preise jedes Jahr um 10 Prozent steigen würden, hätten zum Beispiel 10.000 Euro schon nach einem Jahr nur noch rund 9.091 Euro Kaufkraft. Nach fünf Jahren seien es lediglich 6.209 Euro - und nach zehn Jahren sogar nur noch 3.855 Euro. ...

