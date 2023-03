Batterierecycling-Anbieter Cirba Solution investiert 300 Millionen Dollar in eine neue Recycling-Anlage für Lithium-Ionen-Batterien. Unter anderem für solche aus alten Elektroautos. Die Anlage entsteht in der Nähe von Columbia im US-Bundesstaat South Carolina und soll Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen. Die neue "Flaggschiff-Anlage" wird aus Altbatterien von Elektro- und Hybridfahrzeugen sowie ...

