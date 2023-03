Der US-Batterieseparatorenhersteller Entek investiert 1,5 Milliarden Dollar in eine neue Produktionsstätte in Terre Haute im Bundesstaat Indiana. Zwischen 2025 und 2027 soll die Anlage den Betrieb aufnehmen und jährlich Separatoren für bis zu 1,6 Millionen Elektroautos liefern. 1,5 Milliarden Dollar (umgerechnet derzeit 1,38 Milliarden Euro) will Entek in den Bau der neuen Fabrik investieren. Diese ...

