VANCOUVER, British Columbia - 23. März 2023 / IRW-Press / - iMetal Resources, Inc. (TSX.V: IMR) (OTCBB: ADTFF) (FRANKFURT: A7V) ("iMetal" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass in seinem Projekt Gowganda West, das sich im ressourcenreichen Grünsteingürtel Abitibi befindet, die erste Explorationsphase des Jahres 2023 eingeleitet wird.

President & CEO Saf Dhillon erklärt: "Gowganda West ist unser Vorzeigeprojekt und wir von iMetal freuen uns schon sehr darauf, in dieser faszinierenden und aussichtsreichen Liegenschaft die Explorationsarbeiten fortsetzen zu können. Im Rahmen dieser nächsten Bohrphase werden wir uns darauf konzentrieren, die bestehenden Goldtrends zu erweitern und Gebiete, wo hochgradige Schürfproben gewonnen aber noch keine Bohrungen durchgeführt wurden, genauer zu erkunden."

Das Unternehmen hat die Firma Laframboise Drilling Inc. aus Earlton (Ontario) mit den kommenden Bohrungen bei Gowganda West beauftragt. Die Arbeiten zur Eröffnung der Zufahrtsstraßen zum Projektgelände haben bereits begonnen. Sobald diese abgeschlossen sind, werden die Bohrungen eingeleitet. Gowganda West ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das rund 100 Kilometer süd-südöstlich der Stadt Timmins in Ontario gelegen ist und an das von der Firma Aris Mining bearbeitete Projekt Juby grenzt, das dem Shining Tree Camp im südlichen Teil des Grünsteingürtels Abitibi mit seinen Goldvorkommen zugeordnet ist. Außerdem grenzt es an das Projekt Knight, das im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zwischen den Firmen Orefinders Resources Inc. und Agnico Eagle betrieben wird. iMetal hat im Herbst 2022 ein 2611 Bohrmeter umfassendes Bohrprogramm abgeschlossen, in dessen Zuge ein neuer Goldtrend durchteuft wurde. Aus dem Konzessionsgebiet wurden zudem Schürfproben mit einem Goldgehalt von mehreren Unzen aus Trends gewonnen, die noch nicht durch Bohrungen erkundet wurden.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Scott Zelligan, P. Geo (Ontario), VP Exploration von iMetal und einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über iMetal Resources Inc.

iMetal ist ein in Kanada ansässiges Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erkundung und Erschließung seines Portfolios an Ressourcenkonzessionsgebieten in Ontario und Quebec gerichtet ist. Eines seiner Vorzeigekonzessionsgebiete - Gowganda West - ist ein Goldprojekt im Explorationsstadium, das an die Lagerstätte Juby grenzt und sich im Gebiet Shining Tree im südlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels, etwa 100 Kilometer südsüdöstlich der Goldregion Timmins, befindet. Die 665 Hektar große Goldlagerstätte Kerrs umfasst eine Reihe von goldhaltigen pyritisierten Quarzgangverdrängungsbrekzien mit einer historischen Ressource aus dem Jahr 2011, 90 Kilometer ostnordöstlich von Timmins. Das 220 Hektar große Konzessionsgebiet Ghost Mountain, 42 Kilometer nordöstlich von Kirkland Lake, liegt 5 Kilometer westlich von Agnico Eagles Mine Holt and Holloway.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS,

Saf Dhillon

President & CEO

iMetal Resources Inc.

mailto:info@imetalresources.ca

Tel. (604-484-3031)

Suite 550, 800 West Pender Street, Vancouver, British Columbia, V6C 2V6.

https://imetalresources.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Alle darin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen die Explorationsergebnisse, die Variationen der Mineralisierungsergebnisse, die Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, die Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und daher wird den Lesern empfohlen, sich auf ihre eigene Einschätzung solcher Unwägbarkeiten zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69789Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69789&tr=1



