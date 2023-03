Die FCR Immobilien AG ("FCR") hat die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 22 veröffentlicht, die ein Rekordergebnis und weitere Verbesserungen bei anderen relevanten Kennzahlen ausweisen. Trotz des schwierigen Marktumfelds konnte FCR das Immobilienportfolio um fast EUR 100 Mio. ausbauen und damit die Schwelle von EUR 400 Mio. deutlich überschreiten (GJ22: EUR 437 Mio.). Auch in Zukunft wird FCR das bestehende Immobilienportfolio durch Akquisitionen weiter stärken. Darüber hinaus sollte FCR die Funds from Operations (FFO) durch operative Maßnahmen (z.B. Nutzung indexierter Mietverträge), aber auch durch die deutlich verbesserten Finanzierungskonditionen nach der kürzlich erfolgten Ablösung und Refinanzierung der 6%-Kuponanleihe weiter verbessern. AlsterResearch bekräftigt ihre KAUFEN-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 23,50. FCR bleibt demnach aus Sicht der Experten ein Hoffnungsschimmer am angeschlagenen Immobilienmarkt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/FCR%20Immobilien%20AG





