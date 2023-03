In einem informativen und offenen Gespräch mit CEO Georg Kofler und CFO Andreas Schneider diskutierten die Analysten von AlsterResearch die aktuelle Situation von The Social Chain (TSC), erhielten tiefere Einblicke in die Strategie nach dem Verkauf des englischsprachigen Agenturgeschäfts in UK und den USA und leiteten die Implikationen für 2023 ab. Laut AlsterResearch haben die Haltung und der Tonfall des Managements die Einschätzung bestätigt: Die Kommentare waren durchweg vorsichtig und bescheiden und vermittelten den Eindruck, dass das Management realistischer geworden ist, was die Fähigkeit angeht, das Geschäft schnell zu skalieren, und sich zunehmend auf die Rentabilität konzentriert. Das Jahr 2023 wird voraussichtlich ein Übergangsjahr bleiben, das negative Überraschungen bringen könnte. Daher ist TSC eine Investition für risikotolerante Anleger, die auf einen erfolgreichen Turnaround setzen. Der Analyst stuft die Aktie weiterhin auf KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/The%20Social%20Chain%20AG





