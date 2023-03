Toronto, Ontario - 23. März 2023 / IRW-Press / - Green Shift Commodities Ltd. (TSXV: GCOM), ("Green Shift", "GCOM" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/play/green-shift-commodities-advancing-uranium-project-and-closing-on-acquisition-of-lithium-project/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma New Peak Metals Limited ("New Peak") (ASX: NPM) eine finale Vereinbarung (die "Vereinbarung") zur Übernahme (die "Übernahme") einer Beteiligung von 25 % an der Firma Pampa Litio S.A. ("Pampa Litio") unterzeichnet hat. Pampa Litio ist ein argentinisches Privatunternehmen, das in den Sierras Pampeanas in Zentralargentinien nach spodumenführenden Pegmatiten im Hartgestein sucht.

Gemäß der Vereinbarung vom 22. März 2023 hat GCOM zugestimmt, New Peak seine Beteiligung von 25 % an Pampa Litio für eine Barsumme in Höhe von 150.000 CAD sowie 535.714 Stammaktien von GCOM (die "Stammaktien") abzukaufen, vorausgesetzt das Unternehmen ist bereit, unter bestimmten Umständen anstelle der Ausgabe der Stammaktien 75.000 CAD in bar zu bezahlen. Die Stammaktien werden zu einem festgelegten Preis von 0,14 Dollar pro Aktie ausgegeben, der dem volumengewichteten 7-Tages-Durchschnittskurs der an der TSX Venture Exchange ("TSXV") gehandelten Stammaktien bis zum Tag vor der Unterzeichnung der Vereinbarung entspricht. Voraussetzung für den Abschluss der Übernahme ist die Genehmigung der TSXV-Börsenaufsicht sowie die Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, wie sie bei einer derartigen Transaktion üblich sind.

Sämtliche Stammaktien, die in Verbindung mit der Übernahme ausgegeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. In Verbindung mit der Übernahme sind keine Vermittlungsgebühren (Finders' Fees) zu entrichten und für New Peak gilt in Bezug auf das Unternehmen der Fremdvergleichsgrundsatz.

Pampa Litio wurde von argentinischen Geologen gegründet, um vor allem in der Provinz San Luis, wo historische Vorkommen von lithiumführenden Pegmatiten belegt sind, Explorationsarbeiten zur Auffindung von lithiumführenden Pegmatiten im Hartgestein durchzuführen. New Peak hat Anteile an den Mineralexplorationskonzessionen von Pampa Litio erworben und eine Reihe von Explorationsprogrammen der frühen Phase absolviert. GCOM schließt diese Vereinbarung ab, um die entsprechenden Explorationsaktivitäten in einer besonders vielversprechenden Region fortzusetzen.

Pampa Litio hat in der argentinischen Provinz San Luis bis dato um vier Explorationslizenzen mit insgesamt 34.300 Hektar Grundfläche angesucht. Die Gebirgskette der Sierras Pampeanas beherbergt zahlreiche granitische Pegmatite mit historisch nachgewiesenen Mineralressourcen, die in den vergangenen 90 Jahren abgebaut wurden und den Großteil der in Argentinien geförderten Vorkommen an Feldspat, Quarz, Glimmer, Beryllium, Wolfram, Lithium, Tantal und Rubidium ausmachen.

CEO und Director Trumbull Fisher erklärt: "Wir freuen uns, diese Transaktion ankündigen zu können, mit der sich GCOM nach der vor kurzem erfolgten Übernahme des Projekts Rio Negro nun den Zugang zu einem zweiten Lithiumprojekt im Hartgestein in Argentinien sichert. Argentinien ist als eines der führenden Länder auf dem Gebiet der Lithiumsolegewinnung bekannt, weniger jedoch für seine potenziellen Lithiumvorkommen im Hartgestein. Dank der herausragenden Erfolge in Australien, Kanada und Brasilien in letzter Zeit werden Lithiumvorkommen im Hartgestein bei den Anlegern aber nun immer beliebter, und das aus gutem Grund. Argentinien birgt beachtliches Potenzial für Lithiumvorkommen im Hartgestein und ist bis dato noch kaum erschlossen. Nachdem wir hier nun ein zweites Projekt in unserem Portfolio haben und über ein engagiertes Geologenteam im Land verfügen, das eine jahrzehntelange Erfahrung in der Lithiumexploration im Hartgestein vorweisen kann, ist GCOM aus unserer Sicht als Vorreiter in Argentinien gut positioniert. Wir sind vom Potenzial beider Projekte begeistert."

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Peter Mullens (FAusIMM), Executive Chairman des Unternehmens, der eine "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects" ist, geprüft und genehmigt.

Über Green Shift Commodities Ltd.

Green Shift Commodities Ltd. konzentriert sich auf die Erkundung und Entwicklung von Rohstoffen, die für die Dekarbonisierung und die Erreichung der Netto-Null-Ziele benötigt werden.

Das Unternehmen erschließt die Lagerstätte Berlin in Kolumbien. Neben Uran für saubere Kernenergie enthält die Lagerstätte Berlin auch Batterierohstoffe wie Nickel, Phosphat und Vanadium. Phosphat ist ein wichtiger Bestandteil von Lithium-Ionen-Ferro-Phosphat-Batterien ("LFP"), die von einer wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugherstellern verwendet werden. Nickel ist ein Bestandteil verschiedener Lithium-Ionen-Batterien, während Vanadium das Element ist, das in Vanadium-Redox-Flow-Batterien verwendet wird. Neodym, eines der in der Berliner Lagerstätte enthaltenen Seltenen Erden, ist ein wichtiger Bestandteil leistungsstarker Magnete, die zur Steigerung der Effizienz von Elektromotoren und in Generatoren von Windkraftanlagen eingesetzt werden.

Das Unternehmen erwarb vor kurzem das bezirksgroße Projekt Rio Negro in Argentinien. Dieses Projekt stellt eine aufregende Gelegenheit dar, das Potenzial von über 500.000 Hektar Land zu erschließen, von dem bekannt ist, dass es Hartgestein-Lithium-Pegmatit-Vorkommen enthält, die erstmals in den 1960er Jahren entdeckt wurden, aber seither kaum exploriert wurden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Trumbull Fisher, CEO, Green Shift Commodities Ltd.

E: tfisher@greenshiftcommodities.com

Telefon: (416) 917-5847

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen in Bezug auf Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten für die Zukunft. Dazu gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf den Abschluss der Akquisition, die Genehmigung durch die TSXV und andere Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die in der Zukunft erwartet werden oder eintreten könnten. Diese Aussagen beruhen auf Annahmen, einschließlich jener, dass: (i) die Fähigkeit, positive Ergebnisse aus den Testarbeiten zu erzielen; (ii) dass die tatsächlichen Ergebnisse unserer Exploration, der Ressourcenziele, der metallurgischen Tests, der wirtschaftlichen Studien und der Erschließungsaktivitäten weiterhin positiv sein und wie geplant verlaufen werden; (iii) dass die erforderlichen behördlichen und staatlichen Genehmigungen rechtzeitig und zu für Green Shift akzeptablen Bedingungen erteilt werden; (iv) dass die wirtschaftlichen, politischen und branchenbezogenen Marktbedingungen günstig sein werden; und (v) dass die Finanzmärkte und der Markt für Uran, Batterierohstoffe und Seltene Erden weiterhin anziehen werden. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von den in solchen Aussagen enthaltenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (1) Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Marktbedingungen, (2) Änderungen der Nachfrage und der Preise für Mineralien, (3) die Fähigkeit des Unternehmens, wirtschaftlich tragfähige Reaktivierungstransaktionen zu finden und/oder geeignete Joint-Venture-Partnerschaften zu gründen, (4) Rechtsstreitigkeiten, behördliche und gesetzliche Entwicklungen, die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen sowie Änderungen der Umweltauflagen, der Unterstützung durch die Gesellschaft und des politischen und wirtschaftlichen Klimas, (5) die inhärenten Ungewissheiten und der spekulative Charakter in Verbindung mit Explorationsergebnissen, Ressourcenschätzungen, potenziellem Ressourcenwachstum, zukünftigen metallurgischen Testergebnissen, Änderungen der Projektparameter im Zuge der Weiterentwicklung der Pläne, (6) Wettbewerbsentwicklungen, (7) die Verfügbarkeit zukünftiger Finanzierungen, (8) die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens, (8) die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von COVID-19 auf die Kapitalmärkte, die Rohstoffpreise, arbeitsrechtliche Bestimmungen, Unterbrechungen der Versorgungskette sowie nationale und internationale Reisebeschränkungen, (9) Explorationsrisiken und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle von Green Shift liegen, einschließlich jener Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in unserem Management Discussion and Analysis vom 2. Mai 2022 für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr und andere öffentliche Dokumente, die auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung dieser Informationen verwendeten Annahmen, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig angesehen wurden, als ungenau erweisen können und dass man sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollte. Green Shift Commodities Ltd. übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69793Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69793&tr=1



